Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 firari hükümlü yakalandı.
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde yakalanan 23 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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