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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde ticari taksi ile uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 08:33 Güncelleme: 25.07.2024 - 08:33
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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli’nde ticari taksi ile uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ticari taksi ile uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

        Ekipler durdurduğu ticari taksi ile takside yolcu olarak bulunan U.D. ve F.K’nın üst aramasını yaptı.

        Aramalarda 148.83 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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