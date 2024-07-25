Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler durdurduğu ticari taksi ile takside yolcu olarak bulunan U.D. ve F.K’nın üst aramasını yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ticari taksi ile uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Kırklareli’nde ticari taksi ile uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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