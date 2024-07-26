Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediyesince "Gençlere her ay bir sinema bileti" projesi kapsamında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 09:14 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Belediyesince "Gençlere her ay bir sinema bileti" projesi kapsamında protokol imzalandı.

        Belediye Başkanı Derya Bulut ile sinema işletmecisi Burhan Yıldırım tarafından imzalanan protokol kapsamında, gençlere her ay sinema bileti hediye edilecek.

        Bulut, burada yaptığı konuşmada, sinemanın ayrı bir kültür odağı olduğunu söyledi.

        Kırklareli'nde bu kültürü yaşatmaya devam ettiklerini ifade eden Bulut, sinema işletmecisi Yıldırım'a da verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

        - Balıkçılar denetlendi

        Kırklareli'nde amatör balıkçılar denetlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj gölleri ve göletlerde denetimde bulundu.

        Ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!

        Benzer Haberler

        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davaya devam...
        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davaya devam...
        Selde 6 kişinin öldüğü 'Sisli Vadi' davasında tesis sahibinin tahliye taleb...
        Selde 6 kişinin öldüğü 'Sisli Vadi' davasında tesis sahibinin tahliye taleb...
        Kırklareli'nde ASKOM toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde ASKOM toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklan...
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklan...
        Selde 6 kişinin öldüğü 'Sisli Vadi' davasında bilirkişi raporu; 3 sanık ile...
        Selde 6 kişinin öldüğü 'Sisli Vadi' davasında bilirkişi raporu; 3 sanık ile...
        Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 firari hükümlü yakalandı
        Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 firari hükümlü yakalandı