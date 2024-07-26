Kırklareli Belediyesince "Gençlere her ay bir sinema bileti" projesi kapsamında protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Derya Bulut ile sinema işletmecisi Burhan Yıldırım tarafından imzalanan protokol kapsamında, gençlere her ay sinema bileti hediye edilecek.

Bulut, burada yaptığı konuşmada, sinemanın ayrı bir kültür odağı olduğunu söyledi.

Kırklareli'nde bu kültürü yaşatmaya devam ettiklerini ifade eden Bulut, sinema işletmecisi Yıldırım'a da verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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