Vize ilçesinde açık hava sineması etkinliği başlatıldı.

Vize Belediyesince tören alanında çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikte "Perili Orman" animasyon film gösterimi yapıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında açık hava sineması etkinliği başlattıklarını söyledi.

Her hafta bir film gösterimi yapacaklarını ifade eden Özalp, yoğun katılım gösteren yetişkinlere ve çocuklara teşekkür etti.

Özalp, etkinliklerin 14 ağustos tarihine kadar süreceğini belirtti.