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        Vize'de halk oyunları kursu açılacak

        Vize Belediyesince ücretsiz halk oyunları kursu açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:24
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        Vize'de halk oyunları kursu açılacak
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        Vize Belediyesince ücretsiz halk oyunları kursu açılacak.

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, folklorik değerleri sevdirmek, yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak için halk oyunları kursunun açılacağını bildirdi.

        Kültürel değerleri yaşatmak istediklerini ifade eden Özalp, kurs kayıtlarının başladığını belirtti.

        Kursa her yaştan vatandaşın katılabileceğini aktaran Özalp, şunları kaydetti:

        "Vizemizin ve ülkemizin kültürel değerlerini yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak için spordan sanata birçok alanda kurslarımızı gerçekleştiriyoruz. Folklorik değerlerimizi öğretmek ve sevdirmek için açtığımız kursumuza halkımızın katılımlarını bekliyoruz. İlçemizde 7'den 70'e herkesi geleneksel halk oyunlarımızın coşkusunu birlikte yaşamak ve öğrenmek için kurslarımıza davet ediyoruz. Kurslarda anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde katılmak isteyenler belediyemiz halkla ilişkiler birimine başvuruda bulunabilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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