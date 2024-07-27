Çalışmalar hakkında bilgi alan Çamlıca, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Halk Sağlığı Uzmanları Dr. Esra Çelik ve Dr. Muhammet Onur Vatandaş, eğitimde bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve korunma ile salgın önleme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

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