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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde "Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve erken uyarı cevap sistemi" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde "Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve erken uyarı cevap sistemi" eğitimi verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitime sağlık personeli katıldı.

        Halk Sağlığı Uzmanları Dr. Esra Çelik ve Dr. Muhammet Onur Vatandaş, eğitimde bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve korunma ile salgın önleme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

        - Yol yapım çalışmaları

        Büyükkarıştıran beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları takip etti.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Çamlıca, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

        Vatandaş odaklı belediyecilik hizmeti yürüttüklerini ifade eden Çamlıca, beldede bozulan yolların yeniden yapıldığını söyledi.

        Çamlıca, yol yapım çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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