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        Lüleburgaz'da Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Çetin Öten Kupası başladı

        Lüleburgaz ilçesinde Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Çetin Öten Kupası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:10
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        Lüleburgaz'da Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Çetin Öten Kupası başladı
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        Lüleburgaz ilçesinde Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Çetin Öten Kupası başladı.

        Lüleburgaz Belediyesince bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın ilk maçı Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde oynandı.

        Karşılaşmanın ilk vuruşunu Belediye Başkanı Murat Gerenli ile eski futbolcu Çetin Öten gerçekleştirdi.

        Gerenli, açılış törenindeki konuşmasında, geleneksel hale getirdikleri turnuvanın her yıl Lüleburgaz'ın futbol tarihine damga vurmuş farklı bir futbolcu adına düzenlendiğini belirtti.

        Turnuvanın Lüleburgaz’daki en geniş çaplı spor organizasyonu olduğunu ifade eden Gerenli, "Centilmence, dostluk içerisinde rekabetin yaşandığı, Lüleburgaz’a yakışan bu turnuvanın uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Katılan bütün takımlara, hakemlere, tertip komitesine teşekkür ediyorum. Bu turnuvada 33 takım ve yaklaşık 700 sporcu mücadele edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanan yine dostluk ve kardeşlik olsun." diye konuştu.

        Turnuva 5 Eylül'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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