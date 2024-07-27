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        Kırklareli'nde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtılacak

        Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:21
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        Kırklareli'nde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtılacak
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        Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtılacak.

        Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesi arasında sıcak yemek dağıtımına ilişkin protokol imzalandı.

        Valilikteki programda protokole Vali Birol Ekici ile Belediye Başkanı Derya Bulut imza attı.

        Ekici, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

        İmzalanan protokol kapsamında kentteki ihtiyaç sahiplerinin belirleneceğini ifade eden Ekici, bu vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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