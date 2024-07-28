Ekiplerin daha temiz ve yaşanabilir kent oluşturmak için aralıksız çalıştığı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Pınarhisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol kenarları ve kaldırımlardaki otları temizledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin hayvan sağılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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