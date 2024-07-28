Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde buzağı küpeleme çalışmaları sürüyor.
Kırklareli'nde buzağı küpeleme çalışmaları sürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin hayvan sağılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında buzağılar küpelenerek kayıt altına alınıyor.
Kayıt altına alınan buzağıların aşıları da yapılıyor.
- Temizlik çalışması
Pınarhisar ilçesinde temizlik çalışmaları sürüyor.
Pınarhisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol kenarları ve kaldırımlardaki otları temizledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Ekiplerin daha temiz ve yaşanabilir kent oluşturmak için aralıksız çalıştığı kaydedildi.
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