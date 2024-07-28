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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde buzağı küpeleme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:02
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde buzağı küpeleme çalışmaları sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin hayvan sağılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Çalışmalar kapsamında buzağılar küpelenerek kayıt altına alınıyor.

        Kayıt altına alınan buzağıların aşıları da yapılıyor.

        - Temizlik çalışması

        Pınarhisar ilçesinde temizlik çalışmaları sürüyor.

        Pınarhisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol kenarları ve kaldırımlardaki otları temizledi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Ekiplerin daha temiz ve yaşanabilir kent oluşturmak için aralıksız çalıştığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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