Demirköy'de motosiklet festivali düzenlendi

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında motosiklet dernekleriyle iş birliğinde gerçekleştirilen festivale, Türkiye, Bulgaristan, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 1500 motosiklet ile 3 bin motosiklet tutkunu katıldı.

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