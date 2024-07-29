Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, sorumluluk alanlarında yaptıkları denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.