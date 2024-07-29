Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Emiralioğlu, Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarını inceledi

Emiralioğlu ve beraberindeki Çilali, ayçiçeği ekili alanlarını gezerek, aşırı sıcak ve kuraklığın etkilerini inceledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ve İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Ergin Çilali, Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.