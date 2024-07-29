Lüleburgaz Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
Lüleburgaz Belediye Meclisi olağanüstü toplantısı yapıldı.
Lüleburgaz Belediye Meclisi olağanüstü toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, imar planlarına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu görüşüldü.
Toplantıda, komisyon raporu okunarak oylamaya sunuldu.
Oy birliği ile kabul edilen gündem maddesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından projeleri hazırlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşa alanı 27 bin metrekareden, 50 bin metrekareye yükseltildi.
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