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        Lüleburgaz Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

        Lüleburgaz Belediye Meclisi olağanüstü toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:54
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        Lüleburgaz Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
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        Lüleburgaz Belediye Meclisi olağanüstü toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, imar planlarına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu görüşüldü.

        Toplantıda, komisyon raporu okunarak oylamaya sunuldu.

        ​​​​​​​Oy birliği ile kabul edilen gündem maddesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından projeleri hazırlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşa alanı 27 bin metrekareden, 50 bin metrekareye yükseltildi.

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