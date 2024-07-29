Lüleburgaz Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

​​​​​​​Oy birliği ile kabul edilen gündem maddesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından projeleri hazırlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşa alanı 27 bin metrekareden, 50 bin metrekareye yükseltildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.