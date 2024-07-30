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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu'na ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:04
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu'na ziyaretler sürüyor.

        Eroğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında kabul etti.

        Şengörür, ziyarette, Başsavcı Eroğlu'na yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevinde başarı diledi.

        Eroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - "2024 Emekliler Yılı" işbirliği protokolü imzalandı

        Kırklareli Üniversitesi ile SGK Kırklareli İl Müdürlüğünce "2024 Emekliler Yılı" işbirliği protokolü imzalandı.

        Kayalı Kampüsü yönetim kurulu toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, işbirliği protokolünü Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ile SGK İl Müdürü Şenol Genel imzaladı.

        Şengörür, konuşmasında, protokolün hayırlı olmasını diledi.

        Protokol ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca "2024 Emekliler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla işbirliği halinde faaliyetler gerçekleştireceklerini ifade eden Şengörür, üniversite olarak tüm kurumlar ile işbirliğinde olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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