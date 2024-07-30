Kırklareli'nde öğrencilere YKS tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tercih danışmanlığı noktasının 2 Ağustos Cuma gününe kadar açık olacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezince İstasyon Caddesinde kurulan tercih danışmanlığı noktasında, psikolojik danışmanlar tercih yapacak öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerine göre yönlendirmede bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.