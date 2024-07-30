Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Jandarma ve polis, denetimlerde 18 düzensiz göçmen yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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