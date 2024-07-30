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        Lüleburgaz'da su kullanımında "tasarruf" çağrısı

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:18
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        Lüleburgaz'da su kullanımında "tasarruf" çağrısı
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        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmasını istedi.

        Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklığa bağlı olarak ilçede su tüketiminde de aşırı artış yaşandığını belirtti.

        İlçenin içme suyu ihtiyacının su kuyularından kaynaklandığını ifade eden Gerenli, geçen yıl bir yılda 5.8 milyon metreküp su kullanıldığını kaydetti.

        Bu yılın ilk 8 ayında ise 3.4 milyon metreküp su tüketildiğini aktaran Gerenli, su israfından kaçınılması gerektiği bildirdi.

        Gerenli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Su kaynaklarının her geçen gün azaldığı günümüzde suyu tasarruflu kullanmak hepimizin elinde. Lütfen geleceğimize sahip çıkalım."

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