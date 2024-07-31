Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 08:52 Güncelleme: 31.07.2024 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.K. ve G.B'nin tarım arazilerinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda ekili halde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Yaklaşık 2 gün süren toplama işleminin ardından kenevirler, yakılarak imha edildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Türkiye'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama!
        Türkiye'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama!
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için flaş açıklama!
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Lille için fazlası lazım
        Lille için fazlası lazım
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de turladı!
        Artvin'de tünelde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        Artvin'de tünelde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        Yangınlarda son durum!
        Yangınlarda son durum!

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da su kullanımında "tasarruf" çağrısı
        Lüleburgaz'da su kullanımında "tasarruf" çağrısı
        Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde öğrencilere YKS tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor
        Kırklareli'nde öğrencilere YKS tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde kütüphane ve kongre merkezi inşaatı devam ediyor
        Kırklareli'nde kütüphane ve kongre merkezi inşaatı devam ediyor
        Lüleburgaz Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Lüleburgaz Belediye Meclisi toplantısı yapıldı