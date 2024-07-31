Kırklareli'nde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi

Ekipler, düzenledikleri operasyonda ekili halde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Yaklaşık 2 gün süren toplama işleminin ardından kenevirler, yakılarak imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.K. ve G.B'nin tarım arazilerinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.