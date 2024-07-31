Kırklareli Valisi Birol Ekici, LGS'de başarılı olan öğrenciyi makamında kabul etti.

Ekici, Kırklareli Fen Lisesini kazanan Kofçaz Atatürk Ortaokulu öğrencisi Can Altuntaş, ailesi ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Ziyarette Altuntaş'ı tebrik eden Ekici, öğrencilerin başarılarıyla gururlandıklarını belirtti.

- Vali Ekici'den ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ekici beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ile Kocahıdır Mahallesi'nde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.