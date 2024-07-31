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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, LGS'de başarılı olan öğrenciyi makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:46
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, LGS'de başarılı olan öğrenciyi makamında kabul etti.

        Ekici, Kırklareli Fen Lisesini kazanan Kofçaz Atatürk Ortaokulu öğrencisi Can Altuntaş, ailesi ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

        Ziyarette Altuntaş'ı tebrik eden Ekici, öğrencilerin başarılarıyla gururlandıklarını belirtti.

        - Vali Ekici'den ziyaret

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, ev ziyaretlerini sürdürüyor.

        Vali Ekici beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ile Kocahıdır Mahallesi'nde vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

        Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Ekici, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

        Sorunları yerinde tespit ederek gidermeye çalıştıklarını ifade eden Ekici, ziyaretlerin süreceğini kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Yoğuntaş köyüne 2 Ağustos Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti, 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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