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        Lüleburgaz'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Lüleburgaz ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:46
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        Lüleburgaz'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Lüleburgaz ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan firari hükümlü yakalandı.

        Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Orhan T'nin Kocasinan Mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Orhan T. yakalandı.

        Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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