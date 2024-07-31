Lüleburgaz'da ev ve anız yangını söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde çıkan ev ve anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde çıkan ev ve anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenibedir köyünde Hacı Salih Duran'a ait evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede çevredeki anızlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında evde maddi hasar oluştu.
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