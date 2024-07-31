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        Kırklareli'nde atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde plastik atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:11 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:11
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        Kırklareli'nde atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde plastik atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi yolundaki hurdacılar sitesinde bulunan plastik atık toplama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın da etkisiyle tesisin yanındaki anızlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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