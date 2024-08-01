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        Lüleburgaz'da market deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:49
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        Lüleburgaz'da market deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, bir marketin depo bölümündeki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Depodan dumanların çıktığını gören market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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