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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 20'si hükümlü 35 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:53
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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı
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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 20'si hükümlü 35 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde ifadelerinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 15 şüpheli ile çeşitli suçlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Diğer kişiler ise emniyet müdürlüğü ve cumhuriyet başsavcılığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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