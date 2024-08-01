Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı

Ekipler ayrıca vatandaşların kendilerini asker, polis, kamu görevlileri olarak tanıtıp para isteyen telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Akalar, Doğu, Atatürk ve Cumhuriyet mahallerinde esnaf ve taksi duraklarını ziyaret etti.

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