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        Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı

        Kırklareli'nde Kadın Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:12 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:12
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        Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı
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        Kırklareli'nde Kadın Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Akalar, Doğu, Atatürk ve Cumhuriyet mahallerinde esnaf ve taksi duraklarını ziyaret etti.

        Esnaf ve vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

        Yaklaşık 500 kişiye uygulama tanıtılarak broşür dağıtıldı.

        Ekipler ayrıca vatandaşların kendilerini asker, polis, kamu görevlileri olarak tanıtıp para isteyen telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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