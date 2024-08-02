Kırklareli'nde mağarada mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Kapaklı köyünde meraya çıkardığı keçilerinden birinin mağaradaki çukura düştüğünü fark eden besici, keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.