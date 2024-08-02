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        Kırklareli'nde mağarada mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

        Kırklareli'nde mağaradaki çukura düşerek mahsur kalan keçi, AFAD görevlilerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 09:33 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:33
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        Kırklareli'nde mağarada mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
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        Kırklareli'nde mağaradaki çukura düşerek mahsur kalan keçi, AFAD görevlilerince kurtarıldı.

        Kapaklı köyünde meraya çıkardığı keçilerinden birinin mağaradaki çukura düştüğünü fark eden besici, keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Halatla mağaradaki çukura inen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından keçiye ulaşabildi.​​​​​​​ Halata bağlanan keçi, mağaradan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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