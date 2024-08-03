Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde polisin durdurduğu tırdan kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde polisin durdurduğu tırın dorsesinden brandayı keserek kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde polisin durdurduğu tırdan kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde polisin durdurduğu tırın dorsesinden brandayı keserek kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İstanbul yolundaki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

        Bu sırada tırın dorsesinde bulunan düzensiz göçmenler, brandayı keserek kaçmaya çalıştı.

        Polis, Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Tır sürücüsü M.T, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Normalden daha sıcak!
        Normalden daha sıcak!
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama

        Benzer Haberler

        Selde 6 kişinin öldüğü 'Sisli Vadi' davasında tesis sahibinin tahliye taleb...
        Selde 6 kişinin öldüğü 'Sisli Vadi' davasında tesis sahibinin tahliye taleb...
        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davaya devam...
        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davaya devam...
        TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı
        TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde mağarada mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
        Kırklareli'nde mağarada mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
        Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı
        Kırklareli'nde KADES uygulaması tanıtıldı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı