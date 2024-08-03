Kırklareli'nde polisin durdurduğu tırdan kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İstanbul yolundaki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

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