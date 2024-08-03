Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Berfin G. idaresindeki 34 FNB 045 plakalı otomobil, Lüleburgaz ilçesinin Kepirtepe mevkisinde Gürkan B. yönetimindeki 39 AAN 024 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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