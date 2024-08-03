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        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:01
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        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Berfin G. idaresindeki 34 FNB 045 plakalı otomobil, Lüleburgaz ilçesinin Kepirtepe mevkisinde Gürkan B. yönetimindeki 39 AAN 024 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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