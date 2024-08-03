Kırklareli'nden temmuzda 14 milyon 453 bin dolarlık ihracat gerçekleşti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların temmuzda 14 milyon 453 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı ihracatının hazirana göre yüzde 34 artış gösterdiğini belirtti.

Kırklareli'nden yılın ilk 7 ayında yapılan ihracatın 108 milyon 663 bin dolara ulaştığını ifade eden Ilık, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5'lik bir azalma olduğunu kaydetti.

İhraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat ve yağlı tohumların geldiğini aktaran Ilık, ihracat rakamlarının artması için çalıştıklarını belirtti.