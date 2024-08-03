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        Kırklareli'nde Heniyye suikastı protesto edildi

        Saadet Partisi Kırklareli İl Başkanlığınca Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:09 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:09
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        Kırklareli'nde Heniyye suikastı protesto edildi
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        Saadet Partisi Kırklareli İl Başkanlığınca Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

        İl Başkanı Mustafa Abdülrezzak, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Metin Dursun ve partililer, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya gelerek Heniyye suikastına tepki gösterdi.

        Bir süre tekbir getiren grup adına açıklama yapan Dursun, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı işgalin tüm acımasızlığıyla devam ettiğini belirtti.

        Dünyanın gözü önünde Gazze'ye soykırım uygulandığını dile getiren Dursun, bunun zaferle sonuçlanmayacağını kaydetti.

        Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin hain bir suikasta uğramasını kınadıklarını belirten Dursun, "Bugün 81 ilimizde meydanları dolduran kardeşlerimiz şehit komutan İsmail Heniyye'nin bizler için vasiyet olan isteğini yerine getirmektedir. Bir kez daha kendisine ve Filistin için canını ortaya koyarak şahadete eren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistin davası hepimizin davasıdır. Zafer Allah'ın izniyle bizlere nasip olacaktır. Nehirden denize özgür Filistin bir hayal değil, bir hakikattir ve bu hakikat mutlaka gerçekleşecektir. Bir Filistin vardı, bir Filistin yine var ve daima var olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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