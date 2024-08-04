Vize Kaymakamlığına atanan Kemal Balaban görevine başladı.

Kilis Vali Yardımcılığı görevinden Vize ilçesine atanan Balaban, kaymakamlık binası önünde törenle karşılandı.

Balaban, daha sonra kurum müdürleri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir belde ve üç köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Karadere, Sinanlı ve Şükrüpaşa köyleri ile Büyükmandıra beldesine yarın bir süre enerji verilmeyecek.