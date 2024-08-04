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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamlığına atanan Kemal Balaban görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 10:52 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:53
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamlığına atanan Kemal Balaban görevine başladı.

        Kilis Vali Yardımcılığı görevinden Vize ilçesine atanan Balaban, kaymakamlık binası önünde törenle karşılandı.

        Balaban, daha sonra kurum müdürleri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir belde ve üç köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Karadere, Sinanlı ve Şükrüpaşa köyleri ile Büyükmandıra beldesine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler Büyükmandıra beldesi ile Karadere ve Sinanlı köylerinde 09.00-12.00, Şükrüpaşa köyünde ise 13.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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