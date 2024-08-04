Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Vali Ekici, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle, şehit polis memuru Hasan İbrik'in ailesini evinde ziyaret etti.

Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, her fırsatta şehit aileleri ile gazileri ziyaret etmeye çalıştığını belirtti.

- Yol yapım çalışması

Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi Rumeli Caddesi'nde asfaltlama çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek Fen İşleri Müdür Vekili Mehmet İbrikçi ile Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Çiğdem Aslı İlhan'dan bilgi aldı.

Gerenli, Rumeli Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölümlerin asfaltlandığını belirtti.

- İlaçlama çalışması

Pınarhisar'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

Pınarhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz aylarında popülasyonu artan haşere ve sinekler ile mücadelenin sürdüğü bildirildi.