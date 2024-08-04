Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesine ziyarette bulundu.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesine ziyarette bulundu.
Vali Ekici, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle, şehit polis memuru Hasan İbrik'in ailesini evinde ziyaret etti.
Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, her fırsatta şehit aileleri ile gazileri ziyaret etmeye çalıştığını belirtti.
- Yol yapım çalışması
Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor.
Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi Rumeli Caddesi'nde asfaltlama çalışmasında bulunuyor.
Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek Fen İşleri Müdür Vekili Mehmet İbrikçi ile Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Çiğdem Aslı İlhan'dan bilgi aldı.
Gerenli, Rumeli Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölümlerin asfaltlandığını belirtti.
- İlaçlama çalışması
Pınarhisar'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.
Pınarhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz aylarında popülasyonu artan haşere ve sinekler ile mücadelenin sürdüğü bildirildi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin özel araçlar ile cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmasında bulunduğu aktarılan açıklamada, ekiplerin belirli aralıklarla çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.