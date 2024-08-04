Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesine ziyarette bulundu.

        Vali Ekici, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle, şehit polis memuru Hasan İbrik'in ailesini evinde ziyaret etti.

        Ailenin isteklerini dinleyen Ekici, her fırsatta şehit aileleri ile gazileri ziyaret etmeye çalıştığını belirtti.

        - Yol yapım çalışması

        Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi Rumeli Caddesi'nde asfaltlama çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek Fen İşleri Müdür Vekili Mehmet İbrikçi ile Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Çiğdem Aslı İlhan'dan bilgi aldı.

        Gerenli, Rumeli Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölümlerin asfaltlandığını belirtti.

        - İlaçlama çalışması

        Pınarhisar'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

        Pınarhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz aylarında popülasyonu artan haşere ve sinekler ile mücadelenin sürdüğü bildirildi.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin özel araçlar ile cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmasında bulunduğu aktarılan açıklamada, ekiplerin belirli aralıklarla çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaziçi Üniversitesi'nde ölümlü iş kazası
        Boğaziçi Üniversitesi'nde ölümlü iş kazası
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!

        Benzer Haberler

        Trakya, temmuzda 192,7 milyon dolarlık ihracata imza attı
        Trakya, temmuzda 192,7 milyon dolarlık ihracata imza attı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde Heniyye suikastı protesto edildi
        Kırklareli'nde Heniyye suikastı protesto edildi
        Vize'de "Açık Hava Sinema Geceleri" devam ediyor
        Vize'de "Açık Hava Sinema Geceleri" devam ediyor
        Kırklareli'nden temmuzda 14 milyon 453 bin dolarlık ihracat gerçekleşti
        Kırklareli'nden temmuzda 14 milyon 453 bin dolarlık ihracat gerçekleşti
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı