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        Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" 114. kez kurulacak

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan "Pavli Panayırı", 12-15 Eylül'de misafirlerini ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:39
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        Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" 114. kez kurulacak
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        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan "Pavli Panayırı", 12-15 Eylül'de misafirlerini ağırlayacak.

        Türkiye'nin en eski, Trakya'nın da ayakta kalan tek panayırı olma özelliğini taşıyan "Pavli", Kırklareli'ne 60 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Pehlivanköy ilçesinde 114. kez kurulacak.

        Panayır, özellikle bölge insanlarının eğlenmesi, kaynaşması ve hasat ettikleri ürünlerini satabilmeleri için heyecanla bekleniyor. Panayıra katılanlar, farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılarak bir asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.

        Pehlivanköy Belediyesinden yapılan açıklamada, geleneksel hale gelen, ilçenin tanıtımı ve ekonomisine katkı sunan panayırın her yıl eylül ayında kurulduğu hatırlatıldı.

        Açıklamada, panayırın 12-15 Eylül'de gerçekleştirileceği bildirildi.

        Ergene Nehri kenarında kurulan panayırda, tezgahlar, açık hava lokantaları ile lunapark yer alıyor. Panayır boyunca römorklarda konaklayan yöre halkı, yöresel yiyecekleri ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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