Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" 114. kez kurulacak

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan "Pavli Panayırı", 12-15 Eylül'de misafirlerini ağırlayacak.

Türkiye'nin en eski, Trakya'nın da ayakta kalan tek panayırı olma özelliğini taşıyan "Pavli", Kırklareli'ne 60 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Pehlivanköy ilçesinde 114. kez kurulacak.

Panayır, özellikle bölge insanlarının eğlenmesi, kaynaşması ve hasat ettikleri ürünlerini satabilmeleri için heyecanla bekleniyor. Panayıra katılanlar, farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılarak bir asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.