Lüleburgaz ilçesinde yem bitkilerinde hastalık kontrolü yapıldı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede yem bitkisi üretimi yapılan alanları gezerek incelemede bulundu.

Ekipler, ekili alanlarda yem bitkilerinin gelişimini inceledi.

- Emzirme Haftası

Vize ilçesinde Emzirme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vize Toplum Sağlığı Merkezince gerçekleştirilen etkinliğe, anne ve anne adayları katıldı.

Anne sütünün öneminin anlatıldığı programda, anne adaylarına emzirme eğitimi de verildi.

Etkinlikte anne ve anne adaylarına çeşitli bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı.

- Evlilik öncesi SMA testi

Kırklareli'nde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının önlenmesine yönelik taramalar sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında toplum sağlığı merkezlerinde evlilik öncesi SMA testi uygulamasının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, evlenecek olan ya da bebek sahibi olmayı planlayan çiftlerin, talep etmeleri halinde aile sağlığı merkezlerinde kan vererek ücretsiz olarak SMA tarama testlerini yaptırabileceklerini bildirildi.