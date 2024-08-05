Kırklareli'nde bir haftada 22 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 27 Temmuz-5 Ağustos'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler bu kapsamda 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
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