Kırklareli İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da meclis üyelerini ziyaret ederek başarılar diledi.

Geriş, toplantıda yaptığı konuşmada, meclisin bir aylık tatili geride bıraktığını söyledi.

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