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        Kırklareli İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

        Kırklareli İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:53
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        Kırklareli İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
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        Kırklareli İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, haziran ayı birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

        Geriş, toplantıda yaptığı konuşmada, meclisin bir aylık tatili geride bıraktığını söyledi.

        Meclisin yeni dönem çalışmalarında başarılar dileyen Geriş, toplantılarda alınacak kararların hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

        CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da meclis üyelerini ziyaret ederek başarılar diledi.

        Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.

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