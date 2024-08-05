Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla iki adrese operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.