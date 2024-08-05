Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 121.96 gram skunk, 298 sentetik ecza hap, 2 hassa terazi, esrar öğütücü makine ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli E.Y. ve F.K. sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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