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        Kırklareli'nde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

        Lüleburgaz ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:40
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        Kırklareli'nde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
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        Lüleburgaz ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Turgutbey köyünde bir besici, koyunlarının kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede dron destekli arama çalışması başlattı.

        Kayıp küçükbaş hayvanlar, Karaağaç Köyü yakınlarında bulundu.

        Ekipler, küçükbaş hayvanları sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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