Kırklareli'nde bir ayda çeşitli suçlardan aranan 151 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde temmuz ayında çeşitli suçlardan aranan 85'i hükümlü 151 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 1-31 Temmuz tarihlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde aranma kaydı bulunan 66 şüpheli ile çeşitli suçlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer kişiler ise emniyet müdürlüğü ve cumhuriyet başsavcılığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.