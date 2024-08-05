Kırklareli'nde bir ayda çeşitli suçlardan aranan 151 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde temmuz ayında çeşitli suçlardan aranan 85'i hükümlü 151 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde temmuz ayında çeşitli suçlardan aranan 85'i hükümlü 151 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 1-31 Temmuz tarihlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde aranma kaydı bulunan 66 şüpheli ile çeşitli suçlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer kişiler ise emniyet müdürlüğü ve cumhuriyet başsavcılığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.