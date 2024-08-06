Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 7'si hükümlü 15 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis kararı bulunan 7'si hükümlü, 15 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:16 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 7'si hükümlü 15 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis kararı bulunan 7'si hükümlü, 15 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde 15 kişi gözaltına alındı.

        Haklarında kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, belirlenen yerler dışında ormanda ateş yakma, askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Diğer 8 şüpheli ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Etkisi büyük oldu
        Etkisi büyük oldu
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde bir ayda çeşitli suçlardan aranan 151 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde bir ayda çeşitli suçlardan aranan 151 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 48 araç trafikten men edildi
        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 48 araç trafikten men edildi
        Kırklareli'nde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
        Kırklareli'nde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Kırklareli İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde bir haftada 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 22 düzensiz göçmen yakalandı