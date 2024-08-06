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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:10
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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince toplu tüketim, gıda satış, kasap ve şarküteriler denetlendi.

        Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Halk sağlığı ve gıda güvenilirliğini korumaya yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Karaca, denetimlerde işletmelerde tespit edilen eksiklikler ve görülen uygunsuzluklara yönelik ilgili kanun kapsamında iş ve işlemlerin uygulandığını söyledi.

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