Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Halk sağlığı ve gıda güvenilirliğini korumaya yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Karaca, denetimlerde işletmelerde tespit edilen eksiklikler ve görülen uygunsuzluklara yönelik ilgili kanun kapsamında iş ve işlemlerin uygulandığını söyledi.

Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince toplu tüketim, gıda satış, kasap ve şarküteriler denetlendi.

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