Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışmaları sürüyor

        Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube ekipleri, 1. etap çalışmalar kapsamında dere ıslahı, taşkın galerileri ve taşıt köprüsü yapımını sürdürüyor.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lüleburgaz Deresi ıslah projesi ile bölgedeki sel ve taşkın risklerini azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

        Dere ıslahının tamamlanmasıyla ilçenin en büyük problemlerinin birinin kısa sürede çözüme kavuşacağını ifade eden Gerenli, projenin tamamlanmasıyla birlikte, dere çevresinde düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

        DSİ yetkilerine teşekkür eden Gerenli, "Kentimizin geçmişten bu yana çözülemeyen sorunlarını tüm kamu kurumlarımızla iş birliği içinde birer birer çözmeyi sürdüreceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Tarla sulama kavgasında katliam!
        Tarla sulama kavgasında katliam!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
        Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber
        Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Şaylan'dan Trakya'nın afet alanı ilan edilm...
        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Şaylan'dan Trakya'nın afet alanı ilan edilm...
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 7'si hükümlü 15 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 7'si hükümlü 15 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde bir ayda çeşitli suçlardan aranan 151 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde bir ayda çeşitli suçlardan aranan 151 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 48 araç trafikten men edildi
        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 48 araç trafikten men edildi