Lüleburgaz Deresi'nde ıslah çalışmaları sürüyor

DSİ yetkilerine teşekkür eden Gerenli, "Kentimizin geçmişten bu yana çözülemeyen sorunlarını tüm kamu kurumlarımızla iş birliği içinde birer birer çözmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Dere ıslahının tamamlanmasıyla ilçenin en büyük problemlerinin birinin kısa sürede çözüme kavuşacağını ifade eden Gerenli, projenin tamamlanmasıyla birlikte, dere çevresinde düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lüleburgaz Deresi ıslah projesi ile bölgedeki sel ve taşkın risklerini azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

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