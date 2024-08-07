Okullarda devam eden hazırlık çalışmalarını inceleyen Akdemir, yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Akdemir, Arife Bekir Uğurlu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Vize Anaokulu'nu ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim dönemi hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden Balaban, vatandaşların hizmetine hazır hale getirileceğini belirtti.

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