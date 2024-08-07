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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, restorasyon çalışmaları devam eden yeni hükümet konağını gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:41
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, restorasyon çalışmaları devam eden yeni hükümet konağını gezdi.

        Hükümet konağındaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Balaban, yetkililerden bilgi aldı.

        Kaymakam Balaban, hükümet konağındaki restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

        Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden Balaban, vatandaşların hizmetine hazır hale getirileceğini belirtti.

        - "Açık Hava Sinema Geceleri" devam ediyor

        Vize ilçesinde "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinlikleri sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, köstebekgiller "gölgenin tılsımı" filminin gösteriminin yarın yapılacağı bildirildi.

        Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tören alanında gerçekleştirilecek çocuklara yönelik animasyon filmi gösterimine çocuklar davet edildi.

        Etkinlik, 14 Ağustos'taki son film gösterimiyle sona erecek.

        - Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okulları ziyaret etti.

        Akdemir, Arife Bekir Uğurlu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Vize Anaokulu'nu ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim dönemi hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Okullarda devam eden hazırlık çalışmalarını inceleyen Akdemir, yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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