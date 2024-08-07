55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Arıkan için veda yemeği düzenlendi
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında emekliliğe sevk edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan için veda yemeği düzenlendi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında emekliliğe sevk edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan için veda yemeği düzenlendi.
Kırklareli Valiliğince polisevinde gerçekleştirilen programa, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burak Cemre Bekdemir, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile protokol üyeleri katıldı.
Vali Ekici, konuşmasında, Tuğgeneral Arıkan'a görev sürecinde gerçekleştirdiği başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatında başarı diledi.
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