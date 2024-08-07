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        55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Arıkan için veda yemeği düzenlendi

        Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında emekliliğe sevk edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:29
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        55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Arıkan için veda yemeği düzenlendi
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        Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında emekliliğe sevk edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan için veda yemeği düzenlendi.

        Kırklareli Valiliğince polisevinde gerçekleştirilen programa, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burak Cemre Bekdemir, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile protokol üyeleri katıldı.

        Vali Ekici, konuşmasında, Tuğgeneral Arıkan'a görev sürecinde gerçekleştirdiği başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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