Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 6'sı hükümlü 13 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 6'sı hükümlü 13 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 13 kişi gözaltına alındı.

Hakkında silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması, bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme, vergi usul kanununa muhalefet, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve tedbir kararı ihlali suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.