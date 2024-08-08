Kırklareli'nde "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" yapıldı

Kırklareli'nde "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi.

Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan şampiyona saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli Huzurevi takımı ile Malkara Huzurevi takımı karşı karşıya geldi.

Kırklareli Huzurevi takımı rakibini 12-3 yendi.

Kırklareli Huzurevi Müdürü Yalçın Sağlam, müsabakanın ardından sporcuları tebrik etti.

Şampiyonaya iki takımın katıldığını ifade eden Sağlam, kazananın dostluk olduğunu vurguladı.