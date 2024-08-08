Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 575 bin 541 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ayçiçeği tarlasında, 575 bin 541 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 575 bin 541 kök Hint keneviri ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ayçiçeği tarlasında, 575 bin 541 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, R.Ç. ve E.A'nın tarlalarında yaptığı incelemede, 575 bin 541kök Hint keneviri tespit etti.

        Ele geçirilen kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi.

        Tarla sahipleri, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Maduro'dan WhatsApp'a "casusluk" suçlaması
        Maduro'dan WhatsApp'a "casusluk" suçlaması
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Etrafı çevrildi! Milas yangını kontol altında
        Etrafı çevrildi! Milas yangını kontol altında
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"
        "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" yapıldı
        Kırklareli'nde "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" yapıldı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 6'sı hükümlü 13 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 6'sı hükümlü 13 şüpheli yakalandı
        Pehlivanköy'de "Pavli Panayırı" hazırlıkları sürüyor
        Pehlivanköy'de "Pavli Panayırı" hazırlıkları sürüyor
        Lüleburgaz Belediyesince ekilen buğday hasat edildi
        Lüleburgaz Belediyesince ekilen buğday hasat edildi
        55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Arıkan için veda yemeği düzen...
        55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Arıkan için veda yemeği düzen...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa