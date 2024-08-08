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        Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı

        Vize ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:53 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:53
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        Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı
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        Vize ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Vize Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), asayiş denetimi sırasında bir tarlada yaralı halde leylek olduğunu fark etti.

        Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı leylek, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Leylek, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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