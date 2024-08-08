Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramada 263,64 gram metamfetamin, 38,23 gram sentetik uyuşturucu, 6,12 gram esrar, 0,18 gram kenevir, 80 uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği, uyuşturucu paketleme materyalleri ile suçtan elde edildiği düşünülen 33 bin 70 lira, 200 avro, 105 dolar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.