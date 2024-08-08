Hastalıklardan ari Kırklareli'ne kaçak yolla küçükbaş getiren kişiye para ceza kesildi
Kırklareli'ne kaçak yollarla 113 küçükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 76 bin 363 lira idari ceza uygulandı.
Kırklareli'ne kaçak yollarla 113 küçükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 76 bin 363 lira idari ceza uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir çiftlikte küpesiz ve kaçak hayvanların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Kontrollerde "Şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 113 küçükbaş hayvana el koydu.
Hayvanlar mezbahalarda kestirildi. Hayvan sahibine 76 bin 363 lira idari ceza uygulandı.
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